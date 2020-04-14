В Мингячевире оштрафованы лица, устроившие пикник (ВИДЕО)
БАКУ/Trend/ - Сотрудники Мингячевирского РОП установили лиц, которые, нарушив требования особого режима карантина, устроили пикник с участием своих малолетних детей на территории под названием "Дорога к морю".
Как сообщили во вторник Trend в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, это жители Мингячевира Натиг Ганбаров, Сархан Насиров, Вусал Исмаилов, Ниджат Гулиев и Магомед Абдуллаев.
В их отношении был составлен протокол по статье 211 Кодекса об административных проступках, и они были оштрафованы.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)
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