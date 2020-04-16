Число получателей адресной социальной помощи увеличилось

БАКУ/Trend/ - За полмесяца в программу адресной социальной помощи были вовлечены около 10 тысяч семей.

Как сообщили Trend в министерстве труда и социальной защиты, в соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева, механизм реализации программы адресной социальной помощи и условия для помощи будут упрощены, и семьи с низким доходом смогут воспользоваться этой программой.

Согласно данным, в результате число семей, получающих адресную государственную социальную помощь, в апреле выросло на 14 процентов или на 9500 семей достигнув 79500, а число членов семей, получающих помощь, выросло на 40 тысяч человек и достигло 333 тысяч.

"Среднемесячная сумма помощи каждой семье превысила 222 маната. Как одна из мер социальной поддержки, предоставление адресной государственной социальной помощи малообеспеченным семьям в период особого карантинного режима продлено до одного месяца с даты окончания карантинного режима",-сказали в ведомстве.