Госструктуры Азербайджана обратились к рыбакам в связи с периодом нереста

БАКУ /Trend/ - Управление полиции на водном транспорте МВД и Служба экологической безопасности минэкологии и природных ресурсов Азербайджана обратились к лицам, занимающимся ловлей рыбы, в связи с мораторием на рыбалку в период нереста.

Как сообщает в среду Trend, в совместном обращении госструктуры призывают физических и юридических лиц, занимающихся ловлей рыбы, приостановить свою деятельность в период с первого мая по первого сентября, и воздержаться от действий, которые создают прямые препятствия для естественного роста и размножению рыбы.

"Ловля рыбы в запрещенный период и с использованием запрещенных средств может привести к снижению водных биоресурсов страны, в том числе значительному сокращению популяции занимающих особое место в пищевом рационе населения видов рыбы и даже полному исчезновению некоторых из них ", - говорится в обращении.

В связи с этим, рыбакам было рекомендовано соблюдать установленные требования и усвоить правила цивилизованного рыболовства.

"В противном случае, в отношении лиц, игнорирующих требования, продолжающих ловлю рыбы, Управление полиции на водном транспорте примет предусмотренные законодательством меры, вплоть до возбуждения уголовного дела".

Управление полиции на водном транспорте МВД совместно со Службой экологической безопасности минэкологии и природных ресурсов Азербайджана продолжают оперативные и контрольные меры на водных бассейнах страны", - отмечается в обращении.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)