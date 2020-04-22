В Фонд поддержки борьбы с коронавирусом в Азербайджане переведены около 113 млн. манатов

БАКУ/Trend/ - Обнародована сумма пожертвований, переведенных в Фонд поддержки борьбы с короонавирусом в Азербайджане, сообщает в среду Trend.

До сегодняшнего дня в Фонд перечислены 112 849 265 манатов.

Среди перечисливших пожертвования 3 150 – юридические, 10 508 – физические лица.

Напомним, что Фонд был создан согласно указу Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 19 марта 2020 года.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)