В Азербайджане опубликовано завтрашнее расписание телеуроков по профобразованию

БАКУ/Trend/ - Опубликовано расписание телеуроков по профессиональному образованию, запланированных на 1 мая в рамках передачи «Время урока» на канале Mədəniyyət (Культура), транслируемой при поддержке министерства образования Азербайджана, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ведомство.

Отметим, что с 11 марта на телеканалах Mədəniyyət и ARB Günəş при организационной поддержке минобразования для учащихся транслируется программа "Время урока", в рамках которой пять дней в неделю проводятся телеуроки. Занятия охватывают все классы.

Также посмотреть выпуск программы "Время урока" можно на Youtube (https://bit.ly/2WYaWU9), на странице в Facebook, а также на портале видеуроков минобразования (https://video.edu.az/).

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)