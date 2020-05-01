Обнародован прогноз погоды на май в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды на май в Азербайджане, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.
Как говорится в сообщении, в мае среднемесячная температура воздуха в Азербайджане будет близкой к климатической норме, местами несколько превышать ее.
В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура ожидается 19-21 градус, что близко и несколько выше климатической нормы. Ночью ожидается 10-15, в отдельные дни 17-20 градусов тепла, днем, 19-24, в отдельные дни 27-29 градусов тепла.
Объем месячных осадков будет приближенным к климатической норме (18-21 мм).
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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