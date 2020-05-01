Завтра вновь продезинфицируют улицы и проспекты Баку

БАКУ /Trend/ - Завтра на более чем 200 основных улицах и проспектах Баку вновь будет проведена дезинфекция, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на коммунальные службы столицы.

Дезинфекция специальными химикатами будет проведена на территориях, выбранных в соответствии с интенсивностью и плотностью движения.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)