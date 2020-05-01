В Азербайджане начинается применение плазмы выздоровевших от коронавируса для лечения COVİD-19

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане начинаются работы по использованию плазмы крови выздоровевших от коронавируса в лечении тяжелобольных.

Об этом на сегодняшнем брифинге в Оперативном штабе при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, сообщает в пятницу Trend.

"Наверное, с завтрашнего дня будет получена плазма от первых доноров, и начнется их паспортизация", - сказал Байрамлы.

По его словам, выявление случаев заражения продолжается: "В стране проводятся диагностические обследования. В настоящее время во всех регионах Азербайджана функционируют PSR- лаборатории (высокоточный метод диагностики многочисленных видов инфекции, основанный на исследовании генетического материала человека (ДНК и РНК). Были установлены близкие больных, у которых результаты обследования были позитивным, которые также прошли обследование".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)