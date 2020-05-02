В Баку продезинфицированы более 300 улиц и проспектов
БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего утра на улицах и проспектах Баку, а также в отдаленных населенных пунктах и жилых районах проводились масштабные дезинфекционные работы.
Как сообщает Trend в субботу со ссылкой на пресс-службу Исполнительной власти Баку, к этим профилактическим мерам было привлечено 37 единиц спецтехники, принадлежащих структурам исполнительной власти, 15 единиц спецтехники, принадлежащих Министерству внутренних дел (МВД), а также более 2000 работников экономических служб.
По состоянию на 17.00 проведена дезинфекция более 300 улиц и проспектов в городе и поселках.
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