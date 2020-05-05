20 GB + Безлимитный Интернет ночью и утром от Bakcell

БАКУ/Trend - Принимая во внимание увеличенный спрос среди абонентов на большие объемы мобильного трафика, компания Bakcell представила новый пакет интернета.

Так, приобретая новый пакет интернета «Интернет 20 ГБ + Безлимитные ночи и утро» всего за 25 манатов, абоненты Bakcell получат не только основной пакет размером в 20 ГБ, но и смогут пользоваться полностью безлимитным мобильным интернетом с 01:00 ночи до 10:00 утра. Более того, безлимитный интернет ночью и утром останется доступным в течение 30 дней с момента активации интернет-пакета, даже если закончится основной трафик (20 Гб).

Чтобы активировать пакет интернета «Интернет 20 ГБ + Бесплатные ночи и утро», нужно набрать код *444*20# YES на своем мобильном телефоне, или выбрать данный пакет посредством приложения «Мой Bakcell», позволяющего лучше контролировать баланс номера и в точности знать остаток трафика и средств на балансе.

Используйте приложение «Мой Bakcell» или посетите https://www.bakcell.com/ru/unlimited-nights-morning-internet-bundle чтобы получить более подробную информацию о данном уникальном предложении.

Компания продолжит работать над предоставлением абонентам высококачественного клиентского опыта, постоянно повышая качество своих услуг и продуктов, что в свою очередь поддерживается самой скоростной мобильной сетью в Азербайджане.

О компании Bakcell

Первый оператор мобильной связи в Азербайджане – компания Bakcell, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильного интернета.

Благодаря более чем 8000 базовых станций, сеть Bakcell охватывает 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий).

Сегодня, Bakcell имеет самую большую и скоростную сеть 4G в стране, охватывая почти 93% населения и центральные части всех регионов Азербайджана (за исключением Нахчыванской АР и территорий находящихся под оккупацией).

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/ru/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).

Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 012 498 89 89.