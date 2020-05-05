Минэкологии Азербайджана предупреждает население о резкой сменой погодных условий

БАКУ/Trend/ - Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана предупреждает о резкой смене погодных условий на территории страны.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве, с седьмого по восьмое мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается нестабильная погода, местами грозы, дожди, в отдельных местах ливни. Северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с. По сравнению с предыдущими днями температура снизится на 3-5 градусов.

С шестого по восьмое мая, начиная с западных районов Азербайджана, погода резко изменится, местами пройдут дожди, кое-где интенсивного характера. В северных и западных районах ожидаются грозы, в предгорных районах выпадет град, на высокогорных территориях - снег. Седьмого мая западный ветер усилится до 20-25 м/с.

Температура воздуха снизится на 5-7 градусов, в реках ожидается повышение уровня воды, в некоторые горных реках Большого и Малого Кавказа ожидаются кратковременные паводки.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)

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