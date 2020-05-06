Министр труда и соцзащиты Азербайджана о получении единовременных выплат за май

БАКУ /Trend/ - Для граждан уже заказаны банковские карты в связи с получением единовременной выплаты в 190 манатов за май.

Об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев, сообщает в среду Trend.

Он отметил, что граждане смогут забрать свои банковские карты после получения соответствующего sms-уведомления.

По словам министра, для выдачи 600 тысячам лиц единовременной выплаты за апрель-май выделены 228 миллионов манатов, 114 миллионов из которых уже выплачены гражданам за апрель: "Программа выдачи единовременной выплаты непосредственно нацелена на поддержку безработных, лиц, у которых нет никаких доходов, и которые не получают от государства социальные выплаты".

Бабаев напомнил, что глава государства дал поручение о том, чтобы единовременная выплата в 190 манатов была предоставлена не 200 тысячам человек, как это было определено ранее, а 600 тысячам человек.

«Выплаты начались с 9 апреля. Процесс завершился менее чем за месяц», - сказал министр.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Кямаля Сеидова)