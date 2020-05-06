Информация о закрытии "Торговой" является ложной - Главное управление полиции Баку
БАКУ /Trend/ - Главное управления полиции города Баку прокомментировало информацию, распространившуюся в соцсетях о том, что якобы улица Низами (бывшая "Торговая") вновь закрыта.
Как сообщили в среду Trend в пресс-службе управления, в настоящее время полиция не ограничивает движение по улице Низами.
"Информация, распространившаяся в социальных сетях о закрытии улицы, не соответствует действительности", - сказали в ведомстве.
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