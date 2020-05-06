Информация о закрытии "Торговой" является ложной - Главное управление полиции Баку

БАКУ /Trend/ - Главное управления полиции города Баку прокомментировало информацию, распространившуюся в соцсетях о том, что якобы улица Низами (бывшая "Торговая") вновь закрыта.

Как сообщили в среду Trend в пресс-службе управления, в настоящее время полиция не ограничивает движение по улице Низами.

"Информация, распространившаяся в социальных сетях о закрытии улицы, не соответствует действительности", - сказали в ведомстве.