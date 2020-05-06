Арестован экс-глава ИВ Имишлинского района

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Сабаильском районном суде состоялся процесс в связи с избранием меры пресечения в отношении экс-главы ИВ Имишлинского района Вильяма Гаджиева.

Как сообщает в среду Trend, в ходе процесса было рассмотрено ходатайство следственного органа. Суд удовлетворил ходатайство, и в отношении Вильяма Гаджиева была избрана мера пресечения - арест сроком на четыре месяца.

Напомним, что соответствующим распоряжением главы государства Вильям Гаджиев был освобожден от должности главы ИВ Имишлинского района.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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