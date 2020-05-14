Ливневые дожди нанесли ущерб сельскому хозяйству и дорогам в Исмаиллы (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Ливневые дожди нанесли ущерб сельскому хозяйству и дорогам в Исмаиллы.
Как передает Trend со ссылкой на Национальный гидрометеорологический центр, начавшийся 14 мая 2020 года примерно в 16:35 в пункте Гирдиманчай-Гаранохур Исмаиллинского района и продолжающийся в течение часа сильный ливень сопровождался градом. В течение часа количество выпавших осадков составило 42 мм.
В 20:00 количество осадков составило 49 мм. В результате сельскому хозяйству и дорогам был нанесен ущерб. Через реку прошел селевой поток.
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