Ливневые дожди нанесли ущерб сельскому хозяйству и дорогам в Исмаиллы (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Ливневые дожди нанесли ущерб сельскому хозяйству и дорогам в Исмаиллы.

Как передает Trend со ссылкой на Национальный гидрометеорологический центр, начавшийся 14 мая 2020 года примерно в 16:35 в пункте Гирдиманчай-Гаранохур Исмаиллинского района и продолжающийся в течение часа сильный ливень сопровождался градом. В течение часа количество выпавших осадков составило 42 мм.

В 20:00 количество осадков составило 49 мм. В результате сельскому хозяйству и дорогам был нанесен ущерб. Через реку прошел селевой поток.