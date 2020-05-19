В Азербайджане будет транслироваться программа телеуроков для выпускных классов

БАКУ/Trend/ - При поддержке министерства образования Азербайджана для учащихся выпускных классов планируется подготовить и транслировать программу телеуроков, сказал во вторник Trend завсектором по связям с общественностью минобразования Джасарет Валехов.

По его словам, программу телеуроков планируется транслировать после окончания учебного года.

Он отметил, что формат программы будет отличаться от предыдущих телеуроков: «В этой программе не будет рассказываться о темах, как это было в стандартных телеуроках. Здесь больше будет предоставляться информация по направлениям, необходимым для поддержки учащихся выпускных классов. Эта программа станет механизмом для подготовки к приемным экзаменам».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)