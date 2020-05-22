Рамин Байрамлы: Среди медработников страны зафиксирован 681 факт инфицирования коронавирусом

БАКУ /Trend/ - Среди медперсонала страны зафиксирован 681 факт инфицирования коронавирусом

Как передает в пятницу Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

Он отметил, что это составляет 18 процентов от общего числа зараженных. Из всех инфицированных 537 медработников выздоровели и были выписаны домой, лечение остальных продолжается. На сегодняшний день скончались четыре медработника, инфицированных коронавирусом.

По словам Рамина Байрамлы, Оперативный штаб и на прошлой неделе продолжал противоэпидемические меры в борьбе с пандемией, были проведены обсуждения и вынесены решения.

Он напомнил, что сегодня у 106 человек был выявлен коронавирус. В целом на сегодняшний день в стране зафиксировано 3 855 случаев инфицирования, 2399 человек были вылечены и выписаны домой.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)