Агентство DOST провело мониторинг ситуации в семьях с приемными детьми

БАКУ/Trend/ - Агентство DOST продолжило проводить дистанционный мониторинг ситуации в семьях с приемными детьми в Азербайджане и контролировать их условия жизни во время карантина, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

В структуре отметили, что мониторинг включал 414 приемных детей, из которых ситуация с 260 из них была проверена по телефону, 154 - посредством видеозвонков.

Была изучена ситуация этих детей в семьях, уровень их интеллектуального, физического и психологического развития.

До мониторинга для проводящих его сотрудников были организованы онлайн-тренинги с участием международных и местных экспертов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)