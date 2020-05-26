Агентство DOST провело мониторинг ситуации в семьях с приемными детьми
БАКУ/Trend/ - Агентство DOST продолжило проводить дистанционный мониторинг ситуации в семьях с приемными детьми в Азербайджане и контролировать их условия жизни во время карантина, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.
В структуре отметили, что мониторинг включал 414 приемных детей, из которых ситуация с 260 из них была проверена по телефону, 154 - посредством видеозвонков.
Была изучена ситуация этих детей в семьях, уровень их интеллектуального, физического и психологического развития.
До мониторинга для проводящих его сотрудников были организованы онлайн-тренинги с участием международных и местных экспертов.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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