Множество людей инфицируются во время траурных церемоний - Рамин Байрамлы
Общество 29 мая 2020 19:23 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - Наблюдения показывают, что множество людей инфицируются во время траурных церемоний.
Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, передает в пятницу Trend.
По его словам, скопление людей, в частности женщин, во время траурных церемоний способствует росту числа инфицированных.
"Это тревожит нас. Граждане должны быть осмотрительными и ответственными", - добавил Байрамлы.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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