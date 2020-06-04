В Азербайджане выявлено 262 новых случая инфицирования коронавирусом, вылечились 72, скончались два человека – Оперативный штаб (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - В Азербайджане выявлено 262 новых случая инфицирования коронавирусом, вылечились 72, скончались два человека, передает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

Согласно информации, скончались граждане 1960 и 1963 годов рождения, тесты на коронавирус которых дали положительные результаты.

На сегодня в стране выявлено 6 522 случая инфицирования коронавирусом, вылечились 3 737, скончались 78 человек. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 2 707 человек, из которых состояние 64 пациентов оценивается как тяжелое, 75 - средней тяжести, остальные чувствуют себя нормально.

За прошедший период в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 322 574 теста.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)