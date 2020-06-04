Бактрансагентство о своем рабочем режиме в выходные

БАКУ /Trend/ - Бакинское транспортное агентство (БТА) готово оказывать соответствующую поддержку учреждениям, нуждающимся в транспортном обслуживании в связи с перевозкой сотрудников в период жесткого режима карантина.

Как сообщили в четверг Trend в Агентстве, однако, учреждения и организации, которые не могут регулировать перевозки за счет внутренних ресурсов, в случае такой необходимости должны обратиться в Оперативный штаб при Кабинете министров.

"Предоставление транспортных услуг будет обеспечиваться только на основании соответствующего поручения Оперативного штаба. В то же время сообщаем, что транспортное обслуживание в связи с обращениями должны быть заранее запланированы. Это важно с точки зрения подготовки транспортных средств, водителей и другого технического персонала", - сказали в БТА.

В Агентстве также отметили, что в связи с введением жесткого режима карантина с 00:00 шестого июня по 06:00 восьмого июня пассажироперевозки по регулярным и экспресс-маршрутам в Баку будут полностью приостановлены.

Также было отмечено, что пятого июня автобусы регулярных и экспресс-маршрутов будут работать в обычном режиме.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)