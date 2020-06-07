Комиссия в расширенном составе провела мониторинг состояния картин в Азербайджанском Национальном Музее Искусств (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский Национальный Музей Искусств - хранилище уникальных произведений искусства принадлежащих мировой цивилизации, а также национальной художественной культуре. Он размещен в двух расположенных по соседству старинных архитектурных зданиях, объединенных современным стеклянным корпусом, образуя единый музейный комплекс, не имеющий аналогов в республике.

Как передает Trend, находящиеся в музее разнообразные произведения в широко отражают все существенные вехи мирового искусства. Одновременно в музее хранятся произведения составляющие «золотой фонд» национальной художественной культуры.

На постоянной основе в музее развернута богатая экспозиция «Азербайджан на протяжении тысячелетий», презентующая множество экспонатов, самый древний из которых датируется IV тыс. до нашей эры.

Исключительная значимость музея для культурной жизни страны нашла свое закономерное отражение в непрестанной заботе о нем со стороны руководства республики. В соответствие указом Президента Азербайджана № 698 от 16 апреля 2011 года музею был присвоен статус «Национального музея».

Организованная в 2012 году по прямой инициативе и непосредственной поддержке Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой художественная выставка «Жемчужины Франции. Французское искусство со времен Ренессанса до XX века» стала особым явлением в культурной жизни республики, вписанным золотыми буквами в нашу историю. Представленные на выставке произведения впервые были собраны из пользующихся всемирной известностью ведущих музеев Франции и запомнились многочисленным посетителям своей художественной ценностью, глубиной раскрытия темы и разнообразием.

В 2017 году в рамках V Международного симпозиума азербайджанского ковра в Национальном Музее Искусств прошла выставка под названием «Шелковые сокровища: Азербайджанские вышивки XIV-XVIII веков». На выставке, наряду с хранящимися в музее уникальными артефактами, были представлены образцы азербайджанской вышивки XVI-XVIII веков из коллекций музея Виктории и Альберта (Лондон), Музея Национального Искусства (Берлин), а также образцы из частных собраний Азербайджана и европейских стран.

Запоминающимся событием в культурной жизни Азербайджана стали организованные музеем тематические выставки «Французское искусство из коллекции Азербайджанского Национального Музея Искусств», «Японское искусство из коллекции Азербайджанского Национального Музея Искусств», «Искусство Германии из коллекции Азербайджанского Национального Музея Искусств», которые еще раз подчеркнули исключительное значение культурного диалога, осуществляемого между различными странами при помощи искусства.

Составленные на основе фондов Музея Искусств персональные выставки таких видных мастеров национального художественного творчества как Б.Кенгерли, С.Бахлулзаде, О.Эльдаров, Т.Салахов, М.Рахманзаде, М.Абдуллаев, Т.Нариманбеков, Дж.Мирджавадов, Г.Алиев, О.Садыхзаде, Т.Шихалиев, Н.Абдурахманов являлись значительным событием в культурной жизни республики.

За последние годы музей установил устойчивые и тесные связи с Лувром (Франция), Пинакотекой ди Брера (Италия), Государственным Эрмитажем (Россия), Национальным музеем Германии (Берлин), Национальным музеем имени Тараса Шевченко (Украина), Музеем изобразительного искусства (Казахстан), Национальным музеем Грузии и Тбилисской Государственной Академией художеств.

Одновременно Национальный Музей Искусств Азербайджана последовательно реализует ряд социальных проектов. Самым значимым из них является включающий в себя различные акции проект, направленный на приобщение искусству людей с ограниченными физическими возможностями.

На этапе стремительного развития Азербайджана музей осуществляет значительную работу по популяризации национальной культуры и искусства, воспитанию в духе патриотизма и формированию гражданской ответственности у подрастающего поколения, повышению их интеллектуальных и творческих способностей.

Несмотря на это, последнее время в отдельных медиа-ресурсах распространяется ни чем не обоснованные материалы о музее, на протяжении многих лет последовательно проводящего значительную деятельность в области культуры и искусства. С целью дальнейшего предотвращения и распространения слухов, бросающих тень на работу музея и публичной демонстрации прозрачности деятельности организации, а также мониторинга состояния хранящих здесь культурных ценностей, в том числе произведений видного азербайджанского художника Саттара Бахлулзаде, по инициативе руководства музея была организована комиссия в расширенном составе.

В состав комиссии вошли: Народной художник Азербайджана, ректор Азербайджанской государственной академии художеств, действительный член Национальной академии наук Азербайджана Омар Эльдаров, народный художник Азербайджана, председатель Союза художников Азербайджана Фархад Халилов, народный художник Азербайджана, заведующий отделом живописи Союза художников Азербайджана Тофик Агабабаев, заслуженный деятель искусств, директор Азербайджанского музея ковра, председатель Национального комитета ИКОМ Азербайджана, доктор философии по искусствоведению Ширин Меликова, народный художник Азербайджана, живописец Джалил Гусейнов, народный художник Азербайджана, заведующий отделом графики Союза Художников Азербайджана Ариф Гусейнов, заслуженный деятель искусств Азербайджана, доктор философии по искусствоведению Зиядхан Алиев, заслуженный деятель искусств Азербайджана, директор Aзербайджанского национального музея искусств, профессор Чингиз Фарзалиев, народный художник Азербайджана, секретарь Союза художников Азербайджана, живописец Салхаб Мамедов, заслуженный работник культуры, заведующий отделом научных исследований в Aзербайджанском национальном музее искусств, доктор искусствоведения Тогрул Эфендиев, руководитель научно-восстановительного отдела Национального музея искусств, заслуженный художник Натиг Сафаров, заслуженный работник культуры, директор Азербайджанского научно-реставрационного центра Зарифа Меликова и эксперт по античным изделиям Шахин Оруджев.

3 июня 2020 года комиссией был проведен мониторинг хранящихся в фондах Азербайджанского Национального Музея Искусств работ, в том числе произведений Саттара Бахлулзаде. В процессе мониторинга, установлено, что все экспонаты хранятся на месте и соответствуют номерам записанным в книге поступлений. Комиссией были высоко оценены условия хранения и состояния работ, подтверждена авторская подлинность произведений.

Выступавший председатель комиссии, народной художник Азербайджана, ректор Азербайджанской государственной академии художеств, действительный член Национальной академии наук Азербайджана Омар Эльдаров выразил удовлетворение условиями хранения экспонатов и подчеркнул их соответствие принятым международным нормам. От имени всех членов комиссии он подтвердил, что количество произведений Саттара Бахлулзаде хранящихся в музее соответствует количеству указанному в Книге поступлений. Он также подчеркнул, что сомнения в подлинности произведений не имеют никаких оснований, так как стиль автора и манера его исполнения уникальны и повторить их невозможно,что и подтверждается подписями всех членов комиссии.

На основе вышеизложенного был составлен подписанный всеми членами указанной комиссии протокол. В нем отмечено, что заявления сделанные некоторыми медиа-ресурсами 27 мая 2020 года и ставящие под сомнения подлинность хранящихся в Азербайджанском Национальном Музее Искусств произведений Саттара Бахлулзаде беспочвенны и не отражают объективной действительности.

В связи с этим рекомендуется впредь, перед размещением в медиа какой-либо публикации от Азербайджанского Национального Музея Искусств, непосредственно обращаться в музей с целью уточнения соответствующей информации.