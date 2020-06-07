Комиссия в расширенном составе провела мониторинг состояния картин в Азербайджанском Национальном Музее Искусств (ФОТО)

Общество 7 июня 2020 18:30 (UTC+04:00)
Комиссия в расширенном составе провела мониторинг состояния картин в Азербайджанском Национальном Музее Искусств (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский Национальный Музей Искусств - хранилище уникальных произведений искусства принадлежащих мировой цивилизации, а также национальной художественной культуре. Он размещен в двух расположенных по соседству старинных архитектурных зданиях, объединенных современным стеклянным корпусом, образуя единый музейный комплекс, не имеющий аналогов в республике.

Как передает Trend, находящиеся в музее разнообразные произведения в широко отражают все существенные вехи мирового искусства. Одновременно в музее хранятся произведения составляющие «золотой фонд» национальной художественной культуры.

На постоянной основе в музее развернута богатая экспозиция «Азербайджан на протяжении тысячелетий», презентующая множество экспонатов, самый древний из которых датируется IV тыс. до нашей эры.

Исключительная значимость музея для культурной жизни страны нашла свое закономерное отражение в непрестанной заботе о нем со стороны руководства республики. В соответствие указом Президента Азербайджана № 698 от 16 апреля 2011 года музею был присвоен статус «Национального музея».

Организованная в 2012 году по прямой инициативе и непосредственной поддержке Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой художественная выставка «Жемчужины Франции. Французское искусство со времен Ренессанса до XX века» стала особым явлением в культурной жизни республики, вписанным золотыми буквами в нашу историю. Представленные на выставке произведения впервые были собраны из пользующихся всемирной известностью ведущих музеев Франции и запомнились многочисленным посетителям своей художественной ценностью, глубиной раскрытия темы и разнообразием.

В 2017 году в рамках V Международного симпозиума азербайджанского ковра в Национальном Музее Искусств прошла выставка под названием «Шелковые сокровища: Азербайджанские вышивки XIV-XVIII веков». На выставке, наряду с хранящимися в музее уникальными артефактами, были представлены образцы азербайджанской вышивки XVI-XVIII веков из коллекций музея Виктории и Альберта (Лондон), Музея Национального Искусства (Берлин), а также образцы из частных собраний Азербайджана и европейских стран.

Запоминающимся событием в культурной жизни Азербайджана стали организованные музеем тематические выставки «Французское искусство из коллекции Азербайджанского Национального Музея Искусств», «Японское искусство из коллекции Азербайджанского Национального Музея Искусств», «Искусство Германии из коллекции Азербайджанского Национального Музея Искусств», которые еще раз подчеркнули исключительное значение культурного диалога, осуществляемого между различными странами при помощи искусства.

Составленные на основе фондов Музея Искусств персональные выставки таких видных мастеров национального художественного творчества как Б.Кенгерли, С.Бахлулзаде, О.Эльдаров, Т.Салахов, М.Рахманзаде, М.Абдуллаев, Т.Нариманбеков, Дж.Мирджавадов, Г.Алиев, О.Садыхзаде, Т.Шихалиев, Н.Абдурахманов являлись значительным событием в культурной жизни республики.

За последние годы музей установил устойчивые и тесные связи с Лувром (Франция), Пинакотекой ди Брера (Италия), Государственным Эрмитажем (Россия), Национальным музеем Германии (Берлин), Национальным музеем имени Тараса Шевченко (Украина), Музеем изобразительного искусства (Казахстан), Национальным музеем Грузии и Тбилисской Государственной Академией художеств.

Одновременно Национальный Музей Искусств Азербайджана последовательно реализует ряд социальных проектов. Самым значимым из них является включающий в себя различные акции проект, направленный на приобщение искусству людей с ограниченными физическими возможностями.

На этапе стремительного развития Азербайджана музей осуществляет значительную работу по популяризации национальной культуры и искусства, воспитанию в духе патриотизма и формированию гражданской ответственности у подрастающего поколения, повышению их интеллектуальных и творческих способностей.

Несмотря на это, последнее время в отдельных медиа-ресурсах распространяется ни чем не обоснованные материалы о музее, на протяжении многих лет последовательно проводящего значительную деятельность в области культуры и искусства. С целью дальнейшего предотвращения и распространения слухов, бросающих тень на работу музея и публичной демонстрации прозрачности деятельности организации, а также мониторинга состояния хранящих здесь культурных ценностей, в том числе произведений видного азербайджанского художника Саттара Бахлулзаде, по инициативе руководства музея была организована комиссия в расширенном составе.

В состав комиссии вошли: Народной художник Азербайджана, ректор Азербайджанской государственной академии художеств, действительный член Национальной академии наук Азербайджана Омар Эльдаров, народный художник Азербайджана, председатель Союза художников Азербайджана Фархад Халилов, народный художник Азербайджана, заведующий отделом живописи Союза художников Азербайджана Тофик Агабабаев, заслуженный деятель искусств, директор Азербайджанского музея ковра, председатель Национального комитета ИКОМ Азербайджана, доктор философии по искусствоведению Ширин Меликова, народный художник Азербайджана, живописец Джалил Гусейнов, народный художник Азербайджана, заведующий отделом графики Союза Художников Азербайджана Ариф Гусейнов, заслуженный деятель искусств Азербайджана, доктор философии по искусствоведению Зиядхан Алиев, заслуженный деятель искусств Азербайджана, директор Aзербайджанского национального музея искусств, профессор Чингиз Фарзалиев, народный художник Азербайджана, секретарь Союза художников Азербайджана, живописец Салхаб Мамедов, заслуженный работник культуры, заведующий отделом научных исследований в Aзербайджанском национальном музее искусств, доктор искусствоведения Тогрул Эфендиев, руководитель научно-восстановительного отдела Национального музея искусств, заслуженный художник Натиг Сафаров, заслуженный работник культуры, директор Азербайджанского научно-реставрационного центра Зарифа Меликова и эксперт по античным изделиям Шахин Оруджев.

3 июня 2020 года комиссией был проведен мониторинг хранящихся в фондах Азербайджанского Национального Музея Искусств работ, в том числе произведений Саттара Бахлулзаде. В процессе мониторинга, установлено, что все экспонаты хранятся на месте и соответствуют номерам записанным в книге поступлений. Комиссией были высоко оценены условия хранения и состояния работ, подтверждена авторская подлинность произведений.

Выступавший председатель комиссии, народной художник Азербайджана, ректор Азербайджанской государственной академии художеств, действительный член Национальной академии наук Азербайджана Омар Эльдаров выразил удовлетворение условиями хранения экспонатов и подчеркнул их соответствие принятым международным нормам. От имени всех членов комиссии он подтвердил, что количество произведений Саттара Бахлулзаде хранящихся в музее соответствует количеству указанному в Книге поступлений. Он также подчеркнул, что сомнения в подлинности произведений не имеют никаких оснований, так как стиль автора и манера его исполнения уникальны и повторить их невозможно,что и подтверждается подписями всех членов комиссии.

На основе вышеизложенного был составлен подписанный всеми членами указанной комиссии протокол. В нем отмечено, что заявления сделанные некоторыми медиа-ресурсами 27 мая 2020 года и ставящие под сомнения подлинность хранящихся в Азербайджанском Национальном Музее Искусств произведений Саттара Бахлулзаде беспочвенны и не отражают объективной действительности.

В связи с этим рекомендуется впредь, перед размещением в медиа какой-либо публикации от Азербайджанского Национального Музея Искусств, непосредственно обращаться в музей с целью уточнения соответствующей информации.

Комиссия в расширенном составе провела мониторинг состояния картин в Азербайджанском Национальном Музее Искусств (ФОТО) - Gallery Image
Комиссия в расширенном составе провела мониторинг состояния картин в Азербайджанском Национальном Музее Искусств (ФОТО) - Gallery Image
Комиссия в расширенном составе провела мониторинг состояния картин в Азербайджанском Национальном Музее Искусств (ФОТО) - Gallery Image
Комиссия в расширенном составе провела мониторинг состояния картин в Азербайджанском Национальном Музее Искусств (ФОТО) - Gallery Image
Комиссия в расширенном составе провела мониторинг состояния картин в Азербайджанском Национальном Музее Искусств (ФОТО) - Gallery Image
Комиссия в расширенном составе провела мониторинг состояния картин в Азербайджанском Национальном Музее Искусств (ФОТО) - Gallery Image
Комиссия в расширенном составе провела мониторинг состояния картин в Азербайджанском Национальном Музее Искусств (ФОТО) - Gallery Image
Комиссия в расширенном составе провела мониторинг состояния картин в Азербайджанском Национальном Музее Искусств (ФОТО) - Gallery Image
Комиссия в расширенном составе провела мониторинг состояния картин в Азербайджанском Национальном Музее Искусств (ФОТО) - Gallery Image
Комиссия в расширенном составе провела мониторинг состояния картин в Азербайджанском Национальном Музее Искусств (ФОТО) - Gallery Image
Комиссия в расширенном составе провела мониторинг состояния картин в Азербайджанском Национальном Музее Искусств (ФОТО) - Gallery Image
Комиссия в расширенном составе провела мониторинг состояния картин в Азербайджанском Национальном Музее Искусств (ФОТО) - Gallery Image
Комиссия в расширенном составе провела мониторинг состояния картин в Азербайджанском Национальном Музее Искусств (ФОТО) - Gallery Image
Комиссия в расширенном составе провела мониторинг состояния картин в Азербайджанском Национальном Музее Искусств (ФОТО) - Gallery Image
Комиссия в расширенном составе провела мониторинг состояния картин в Азербайджанском Национальном Музее Искусств (ФОТО) - Gallery Image
Комиссия в расширенном составе провела мониторинг состояния картин в Азербайджанском Национальном Музее Искусств (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Комиссия в расширенном составе провела мониторинг состояния картин в Азербайджанском Национальном Музее Искусств (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Комиссия в расширенном составе провела мониторинг состояния картин в Азербайджанском Национальном Музее Искусств (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Комиссия в расширенном составе провела мониторинг состояния картин в Азербайджанском Национальном Музее Искусств (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Комиссия в расширенном составе провела мониторинг состояния картин в Азербайджанском Национальном Музее Искусств (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Комиссия в расширенном составе провела мониторинг состояния картин в Азербайджанском Национальном Музее Искусств (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Комиссия в расширенном составе провела мониторинг состояния картин в Азербайджанском Национальном Музее Искусств (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Комиссия в расширенном составе провела мониторинг состояния картин в Азербайджанском Национальном Музее Искусств (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Комиссия в расширенном составе провела мониторинг состояния картин в Азербайджанском Национальном Музее Искусств (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Комиссия в расширенном составе провела мониторинг состояния картин в Азербайджанском Национальном Музее Искусств (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Комиссия в расширенном составе провела мониторинг состояния картин в Азербайджанском Национальном Музее Искусств (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Комиссия в расширенном составе провела мониторинг состояния картин в Азербайджанском Национальном Музее Искусств (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Комиссия в расширенном составе провела мониторинг состояния картин в Азербайджанском Национальном Музее Искусств (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Комиссия в расширенном составе провела мониторинг состояния картин в Азербайджанском Национальном Музее Искусств (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Комиссия в расширенном составе провела мониторинг состояния картин в Азербайджанском Национальном Музее Искусств (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В Москве умерли еще 55 пациентов с коронавирусом
В Москве умерли еще 55 пациентов с коронавирусом
Новак назвал апрель худшим месяцем в истории рынка нефти
Новак назвал апрель худшим месяцем в истории рынка нефти
Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 458 тыс.
Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 458 тыс.
Loading Bars
Лента новостей
В Азербайджане выявлено 314 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 125, скончались 4 человека – Оперативный штаб Общество 18:42
Комиссия в расширенном составе провела мониторинг состояния картин в Азербайджанском Национальном Музее Искусств (ФОТО) Общество 18:30
Испанцам придется носить маски после завершения режима повышенной готовности Европа 18:14
В Ливии объявили о возобновлении добычи нефти на крупнейшем месторождении страны Энергетика 17:55
"Вольфсбург" впервые с 2015 года обыграл "Вердер" в матче чемпионата Германии Спорт 17:44
В Индии смягчают меры безопасности, несмотря на рост числа инфицированных коронавирусом Другие страны 17:34
Игры чемпионата Испании по футболу начнутся с минуты молчания в память о жертвах COVID-19 Спорт 17:15
Муса Гулиев: Совет Европы потерял свой престиж и становится все более теряющей к себе уважение организацией Политика 17:00
Завтра в Азербайджане до 36 градусов тепла Общество 16:44
Центробанк Сингапура опроверг информацию о крупных валютных переводах из Гонконга Бизнес 16:33
Главный тренер футбольного клуба "Парма" заявил, что перенес заражение коронавирусом Спорт 16:07
В Берлине задержаны почти 100 человек на акциях против расизма Европа 15:37
В азербайджанской армии прошла церемония присяги (ФОТО) Азербайджан 15:20
Директор Института географии: последние 40 лет - самый жаркий период в Азербайджане Общество 15:05
В Японии разработают спутник для уничтожения космического мусора лазером Другие страны 14:51
Бахрам Багирзаде госпитализирован с подозрением на коронавирус Социум 14:39
В Китае сообщили, что тратят на лечение пациента с коронавирусом от $3,2 тыс. до $140 тыс. Другие страны 14:35
Число жертв коронавируса в мире превысило 400 тыс. В мире 14:19
Гуманитарный медицинский груз прибыл в Туркестанскую область из Узбекистана Казахстан 14:16
В Иране запущена первая фаза строительства промышленного комплекса по производству лекарств Экономика 14:05
Председатель TƏBİB о применении строгого карантинного режима в Азербайджане Общество 13:53
Фирдовси Атакишиев отмечает юбилей! Судьба одного Актера – интересные мысли вслух (ФОТО) Интервью 13:52
У посольства США в Мадриде проходит акция против расизма после смерти Джорджа Флойда Европа 13:51
Таджикистан планирует собрать более 420 тысяч тонн хлопка в 2020 году Таджикистан 13:44
В Бишкеке могут ужесточить меры борьбы с COVID-19 Кыргызстан 13:38
Узбекистан готовит предложение по возобновлению международных авиарейсов Узбекистан 13:36
Новые авиарейсы свяжут Атырау и Шымкент Казахстан 13:36
Строительство трубопровода для транзита азербайджанского газа в Болгарию идет полным ходом Энергетика 13:28
Во Франции увеличат до €135 штрафы для тех, кто бросает маски и окурки на улицах Европа 13:25
За сутки в Грузии выявили одного зараженного коронавирусом Грузия 13:16
Обнародована фактическая погода в Азербайджане Общество 13:12
Вырос экспорт электроэнергии из Ирана Экономика 13:10
В Азербайджане выросла рыночная доля поисковой системы Google ИКТ 13:09
Грузия сократила импорт химпродуктов из Турции Турция 13:07
Турция сократила товарооборот с Узбекистаном более чем на $100 млн Турция 13:05
Как с завтрашнего дня будет работать Бакинский метрополитен? Общество 12:46
Премьер Малайзии объявил об отмене карантина, введенного более двух месяцев назад Другие страны 12:42
В Вашингтоне прошла крупнейшая за последние дни демонстрация (ФОТО) США 12:22
В Баку проведена работа по усиленной дезинфекции (ФОТО) Общество 12:00
Суд о скифском золоте оказался в подвешенном состоянии из-за пандеми Европа 11:32
Демонстрации в США перешли в мирное русло. В городах отменяют комендантский час США 11:08
Во всех регионах Китая уровень эпидемической угрозы снизили до низкого Другие страны 10:49
В Москве умерли еще 55 пациентов с коронавирусом Россия 10:23
Глава UFC Уайт заявил, что не удивлен заявлением Макгрегора о завершении карьеры Спорт 10:12
Сейсмологи опасаются мощного землетрясения в Индии Другие страны 09:51
Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры Спорт 09:29
ВС Армении продолжают снайперский обстрел азербайджанских позиций Нагорно-карабахский конфликт 09:15
Azexport об увеличении экспортных заказов после смягчения карантинного режима Бизнес 09:09
Трамп удивился небольшому числу протестующих в Вашингтоне США 09:00
SpaceX наметила запуск десятой партии интернет-спутников Starlink на конец июня В мире 08:40
"Барселона" может отказаться от покупки футболиста "Интера" Мартинеса Спорт 08:14
Китай намерен сделать вакцину от коронавируса доступной для всего мира Другие страны 08:00
Singapore Airlines представила новые правила, сокращающие социальные контакты В мире 07:37
В Китае за сутки выявили шесть новых активных случаев СOVID-19 Другие страны 07:05
Мэр округа Колумбия присоединилась к многотысячным протестам в Вашингтоне США 06:51
В Японии придумали маски для бассейна, защищающие от коронавируса В мире 06:32
В Бразилии за сутки из-за коронавируса умерли 904 пациента Другие страны 06:01
ДТП в Турции, 10 человек пострадали Турция 05:43
В Торонто проходит очередной марш против расизма Другие страны 05:03
СМИ: решающие матчи футбольной Лиги чемпионов, скорее всего, пройдут в Португалии Спорт 04:52
Мексика не будет сокращать добычу нефти с июля Другие страны 04:30
Число пострадавших в уличных столкновениях в Бейруте выросло до 48 Арабские страны 03:14
День протеста против расизма собрал во Франции более 23 тыс. участников Европа 02:04
Пилотный этап открытия торговых центров в столице Колумбии начнется 8 июня Другие страны 01:42
Работа Telegram восстановлена после сбоя (Обновлено) В мире 01:30
НАТО готовится к возможной второй волне пандемии коронавируса В мире 01:03
На акциях протеста в Лондоне произошли стычки демонстрантов с полицией Европа 00:21
Бразилия рассматривает выход из ВОЗ Другие страны 6 июня 23:50
Тесты футболистов и персонала "Галатасарая" на коронавирус дали отрицательный результат Спорт 6 июня 23:36
Почти 128 тыс. инфицированных коронавирусом выявили в мире за сутки В мире 6 июня 23:08
В Атланте на одну ночь отменили комендантский час США 6 июня 22:52
В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 135 тысяч Турция 6 июня 22:30
Азербайджан согласился продлить сокращение добычи нефти Экономика 6 июня 22:14
Страны ОПЕК+ одобрили продление рекордного сокращения добычи нефти до конца июля Энергетика 6 июня 22:04
Пресс-секретарь президента Казахстана заразился коронавирусом Казахстан 6 июня 21:52
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус Общество 6 июня 21:40
В Азербайджане за нарушение карантинного режима оштрафованы 900 человек Общество 6 июня 21:21
Мексика уведомила ОПЕК+, что не будет сокращать добычу в июле Другие страны 6 июня 21:11
Новак назвал апрель худшим месяцем в истории рынка нефти Россия 6 июня 20:42
Севиль Микаилова: В основе политики Президента Азербайджана находится забота о безопасности и здоровье граждан страны (ВИДEO) Политика 6 июня 20:27
Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Бейруте Арабские страны 6 июня 20:12
Голландские ученые назвали новый вид жука в честь группы The Beatles В мире 6 июня 19:52
"Бавария" одержала девятую победу подряд в чемпионате Германии по футболу Спорт 6 июня 19:33
Министры ОПЕК завершили переговоры Энергетика 6 июня 19:13
Мощное землетрясение может произойти в Нью-Дели в ближайшие дни Другие страны 6 июня 18:50
Мониторинговый комитет ОПЕК+ рассмотрит продление майской квоты до конца августа В мире 6 июня 18:25
ГЭЦ Азербайджана провел пробные экзамены посредством специального программного обеспечения Общество 6 июня 18:19
Международная образовательная онлайн конференция соберет вокруг себя экcпертов из Израиля, Франции, Украины, России, Азербайджана и Туниса Общество 6 июня 18:15
В Индонезии четыре человека погибли при крушении вертолета Другие страны 6 июня 18:13
Письма граждан: Господин Президент, мы приветствуем Вашу неустанную работу во имя народа Политика 6 июня 18:01
В Азербайджане выявлено 379 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 153, скончались 2 человека – Оперативный штаб Общество 6 июня 17:54
Турал Гянджалиев: ПАСЕ - это платформа, которая демонстрирует двойные стандарты Политика 6 июня 17:52
Сотрудники полиции в Баку помогли больной матери журналистки (ФОТО/ВИДЕО) Общество 6 июня 17:52
ОПЕК согласовала продление действующего уровня сокращения добычи до конца июля Энергетика 6 июня 17:51
В Габале выпал град (ФОТО/ВИДЕО) Общество 6 июня 17:33
Бахтияр Алиев: В основе политики ПАСЕ в отношении Азербайджана находятся предвзятость и двойные стандарты Политика 6 июня 17:23
"Торговая" в Баку в эти выходные (ФOTO) Общество 6 июня 17:03
Эйюб Гулиев подписал контракт с тремя ведущими европейскими музыкальными агентствами Культура 6 июня 16:39
Коронавирус не смотрит на возраст, сегодня скончался 40-летний пациент - спецрепортаж İTV из больницы (ВИДЕО) Общество 6 июня 16:38
Азербайджанская художница избрана заместителем председателя Общества охраны природы (ФОТО) Социум 6 июня 16:31
Все новости