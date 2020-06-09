В Азербайджане продлены сроки закрытия границ

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане сроки запрета на въезд и выезд из страны продлены до первого июля.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал пресс-секретарь Кабмина Ибрагим Мамедов.

"Такое решение принято в связи с ростом числа инфицированных коронавирусом. Как это было ранее, грузоперевозки и чартерные авиарейсы составляют исключение", - добавил Мамедов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)