В Азербайджане продлены сроки закрытия границ
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане сроки запрета на въезд и выезд из страны продлены до первого июля.
Как сообщает во вторник Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал пресс-секретарь Кабмина Ибрагим Мамедов.
"Такое решение принято в связи с ростом числа инфицированных коронавирусом. Как это было ранее, грузоперевозки и чартерные авиарейсы составляют исключение", - добавил Мамедов.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)
Лента новостей
Рамин Байрамлы: Благодаря принятым мерам удалось достичь снижения числа летальных исходов среди больных коронавирусом
Рамин Байрамлы: В прошлые выходные перед ужесточением карантина наблюдалась некоторая паника в связи с закупкой хлеба
Афет Гасанова: Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана - успешный механизм для улучшения обеспечения жильем населения
В Азербайджане выявлены 315 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 229, скончались 5 человек - Оперативный штаб
ERIELL Group совместно с АО «Узбекнефтегаз» ввела в промышленную эксплуатацию самый крупный газопровод-коллектор
В Барде выявлен цех по производству безалкогольных напитков, работающий в антисанитарных условиях (ФОТО)
Представители «Лаборатории Касперского» предупреждают о рисках кибербезопасности дистанционного образования в Азербайджане
При участии Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой состоялось открытие трех больниц модульного типа (ФОТО)
В рамках проекта "Здоровое образование - здоровая нация“ в 34 азербайджанских школах будет осуществлен прием в 1-е классы
Эльчин Мирзабейли: Очередное нелепое мероприятие т.н. "Нацсовета" еще раз показало уровень интеллекта и культуры его участников
Мы оказывали помощь иностранным гражданам, которые не могли выехать в свои страны – народная артистка Мелекханым Эйюбова
Состоялась встреча межпарламентской Рабочей группы Азербайджан-Испания и временного поверенного в делах Испании (ФОТО)
Нам нужна не безнравственная и больная, а конструктивная оппозиция - "Политшоу представляет" - (Видеопроект)
Председатель Комитета здравоохранения Милли Меджлиса Ахлиман Амирасланов в авторском видеопроекте "Актуально с Сахилем Керимли" (ВИДЕО)