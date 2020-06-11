Эльдар Гаджиев: Пока принято решение о возобновлении внутренних рейсов "Азербайджанских авиалиний"

БАКУ /Trend/ - Пока принято решение о возобновлении внутренних рейсов "Азербайджанских авиалиний".

Как сообщает в четверг Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал вице-президент ЗАО «Азербайджанские авиалинии» Эльдар Гаджиев.

По его словам, о зарубежных полетах какого-либо решения пока нет.

"Мы проинформировали о своих правилах мировые авиакомпании. Если какая-нибудь компания захочет осуществлять рейсы в Азербайджан, соблюдая эти правила, то данный вопрос может быть рассмотрен Оперативным штабом. Что касается возобновления международных рейсов, этот вопрос будет решен после соответствующих обсуждений на очередных заседаниях Оперативного штаба", - сказал Гаджиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)