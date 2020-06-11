В ряде случаев прибывшие в Азербайджан могут избежать помещения на карантин - AZAL

БАКУ /Trend/ - Согласно правилам в связи с перелетами, все пассажиры, прибывающие в Азербайджан, должны иметь при себе результаты тестов на коронавирус за последние 48 часов.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал вице-президент ЗАО «Азербайджанские авиалинии» Эльдар Гаджиев, сообщает в четверг Trend.

По его словам, это требование будет относиться ко всем пассажирам.

"Оно может быть применено к пассажирам, возвращающимся в страну чартерными рейсами. При наличии этой справки пассажир может избежать помещения на карантин", - сказал Гаджиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)