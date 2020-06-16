18-19 июня в десятках населенных пунктов Азербайджана пройдут выпускные экзамены

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 18 и 19 июня проведет очередные выпускные (приемные) экзамены на уровне общего (9-летнего) и полного (11-летнего) среднего образования, приемные экзамены для выпускников текущего года и прошлых лет на базе 9-летки и экзамен по азербайджанскому языку для выпускников 9-х и 11-х классов, обучающихся не на азербайджанском языке сообщает во вторник Trend со ссылкой на Центр.

Экзамены пройдут в 38 городах и районах республики.

Экзамены начнутся в 11:00. Допуск завершается за 15 минут до начала экзамена – в 10:45. Опоздавшие не будут допущены к экзамену.

На экзамен необходимо прийти в медицинской маске, которая должна полностью прикрывать нос, рот и подбородок. Снимать маску запрещено, она должны использоваться на протяжении всего процесса - от пропускного режима до выхода из здания, где был проведен экзамен.

В экзаменах 18 июня примут участие 24312, 19 июня -19455 человек, всего 43767 учащихся (абитуриентов).

В экзаменах также будут участвовать 10 учащихся с физическими ограничениями ( со слабым зрением и проблемами со слухом). Для них выделены отдельные залы, индивидуальные контролеры и сурдопедагоги.

В рамках мер предосторожности будет измеряться температура участников, входящих в здание, использованы необходимые дезинфицирующие средства. На экзамен допускаются лица с температурой до 37 градусов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)