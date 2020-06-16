В дни ужесточенного карантина в Азербайджане на портале icaze.e-gov.az в силе были около 242 тыс. разрешений

БАКУ/Trend/ - Согласно постановлению Кабмина об ужесточении карантинного режима в Баку, Гяндже, Лянкяране и Сумгайыте, а также в Абшеронском, Евлахском, Исмаиллинском, Кюрдамирском и Сальянском районах, вновь активизировался портал icaze.e-gov.az, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Госагентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.

С 00:00 часов 14 июня по 06:00 часов 16 июня было разрешено передвижение лиц, работающих в сферах, деятельность которых разрешена, после внесения работодателем сведений о них в портал icaze.e-gov.az.

В силе было 241 689 разрешений, размещенных 15 200 государственными и частными организациями, в том числе, физическими лицами, занимающимися предпринимательской деятельностью без создания юридического лица.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)