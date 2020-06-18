К сегодняшним экзаменам в Азербайджане не допустили 4 абитуриентов с высокой температурой

БАКУ/Trend/ - Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) не допустил к выпускным (приемным) экзаменам 4 абитуриентов с высокой температурой, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Центр.

Для соблюдения требований карантинного режима в экзаменах допускалось участие только лиц с медицинскими масками, и было установлено разное время для вхождения в здание.

4 учащихся (абитуриента) из-за высокой температуры по заключению врачей скорой помощи не были допущены к участию в экзамене.

У 3 абитуриентов были обнаружены мобильные телефоны, поэтому их отстранили от сдачи экзамена.

Для управления экзаменационным процессом в ГЭЦ действовал оперативный штаб, который регулярно связывался с администрациями зданий для контроля экзаменационного процесса. Во всех зданиях экзамен проводился в соответствии с инструкцией, были созданы все необходимые условия.

Обработка протоколов экзаменов и ответов абитуриентов начнется с 19 июня.

Результаты выпускных экзаменов 9-х классов, приемных экзаменов в колледжи на базе общего (9 лет) среднего образования и экзаменов по азербайджанскому языку (государственный язык) будут объявлены в ближайшие 5 дней.

В связи с тем, что для проверки заданий открытого типа, использованных в выпускных экзаменах 11-х классов, требуется много времени, их результаты будут объявлены в течение 3 недель.

Напомним, что 18 июня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел выпускные (приемные) экзамены на базе общего (9 лет) и полного (11 лет) среднего образования.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)