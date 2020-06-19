В период ужесточенного карантина в Азербайджане разрешение на участие в похоронах нужно будет получить посредством службы "102" МВД
БАКУ /Trend/ - В связи с ужесточением особого режима карантина в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране, Евлахе, Масаллы, Джалилабаде и Абшеронском районе с 00:00 21 июня по 06:00 пятого июля по ряду сфер деятельности будут введены ограничения.
Как сообщает в пятницу Trend, жителям вышеуказанных населенных пунктов для участия в похоронах близкого родственника нужно будет получить разрешение посредством службы "102" МВД Азербайджана.
В иных случаях граждане в этот период смогут получить разрешение, чтобы покинуть место жительства или нахождения, посредством системы SMS-разрешений 8103.
(Текст: Турал Гараджаев)
В период ужесточенного карантина в Азербайджане разрешение на участие в похоронах нужно будет получить посредством службы "102" МВД
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В период ужесточенного карантина в Азербайджане разрешение на участие в похоронах нужно будет получить посредством службы "102" МВД
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