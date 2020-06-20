В Азербайджане некоторые лица с высокой температурой будут допущены к экзаменам

БАКУ/Trend/ - Если кандидаты при высокой температуре тела действительно здоровы и не представляют опасности для окружающих, то мы постараемся, чтобы они были допущены к экзамену.

Как сообщает в субботу Trend, об этом на сегодняшнем брифинге сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде.

По ее словам, на первой неделе в выпускных экзаменах приняли участие свыше 45 тысяч, а на второй неделе - свыше 47 тысяч абитуриентов.

"И ранее лица с инфекционными заболеваниями пытались принять участие в экзаменах. Но мы не допустили этого. В сентябре для недопущенных к экзамену абитуриентов будут проведены повторные экзамены", - сказала она.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)