В Азербайджане опубликовано завтрашнее расписание передачи "Время урока для абитуриентов"
БАКУ /Trend/ - Министерство образования Азербайджана опубликовало завтрашнее расписание передачи "Время урока для абитуриентов", которая будет транслироваться на канале Mədəniyyət ("Культура").
Как сообщает в воскресенье Trend, телеуроки в данном формате будут транслироваться до 17 июля.
В передаче абитуриентам будет предоставлена информация об анализе, "шифрах" открытых и закрытых заданий, способах решения комплексных заданий, навыках правильной обработки информации и т.д. Это поможет абитуриентам лучше подготовиться к экзамену.
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