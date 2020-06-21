В Азербайджане опубликовано завтрашнее расписание передачи "Время урока для абитуриентов"

БАКУ /Trend/ - Министерство образования Азербайджана опубликовало завтрашнее расписание передачи "Время урока для абитуриентов", которая будет транслироваться на канале Mədəniyyət ("Культура").

Как сообщает в воскресенье Trend, телеуроки в данном формате будут транслироваться до 17 июля.

В передаче абитуриентам будет предоставлена информация об анализе, "шифрах" открытых и закрытых заданий, способах решения комплексных заданий, навыках правильной обработки информации и т.д. Это поможет абитуриентам лучше подготовиться к экзамену.