В Азербайджане коронавирусом заразились 18 журналистов, один скончался (версия 2)

(Первая версия в 15:56)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане коронавирусом заразились 18 журналистов, один скончался.

Об этом сказал зампред Совета печати (СП) Мушфиг Алескерли, сообщает во вторник Trend.

По его словам, 16 мая предоставляли информацию о случаях заражения COVID-19 среди журналистов в течение 4 месяцев (февраль-май): «На то время в мире число журналистов, потерявших жизнь из-за пандемии, составляло 67. Число журналистов, зараженных вирусом, было около 300. За короткий промежуток времени – один месяц, ситуация резко изменилась. Негативные показатели за последний месяц увеличились вдвое против предыдущих четырех. По данным международных организаций, к концу июня в мире число журналистов, ушедших из жизни в результате заражения COVID-19, достигло 137. Общее число зараженных - около 1200 человек».

Алескерли сказал, что больше всего смертей было зарегистрировано в 31 стране: «Наибольшие цифры наблюдались в странах Латинской Америки - 62 журналиста, в Европе умерли 23, в Азии - 17, в Северной Америке - 13, в Африке - 12 журналистов. Наиболее отчетливо в списке заметны следующие страны: Перу (15 человек), Бразилия (13 человек), Мексика (13 человек), Эквадор (12 человек), США (12 человек), Россия (8 человек), Пакистан (8 человек), Великобритания (5 человек), Бангладеш (4 человека), Боливия (3 человека), Камерун (3 человека), Франция (3 человека), Италия (3 человека), Испания (3 человека), Индия (3 человека) и т. д.».

Он отметил, что если первые 4 месяца среди журналистов не было ни одного инфицированного, то сегодня ситуация изменилась: «По информации на конец июня, в Азербайджане коронавирусом заразились 18 журналистов, один скончался».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)