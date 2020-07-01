Рашад Махмудов: На рентгеновских снимках Бахрама Багирзаде видны положительные изменения

БАКУ /Trend/ - Состояние заслуженного артиста Бахрама Багирзаде, хоть и медленно, но постепенно улучшается.

Об этом в среду сказал Trend глава Центра «Научная практика и обучение» Управления медицинской службы Государственного таможенного комитета Рашад Махмудов.

«Как сообщалось ранее, лечение Бахрама Багирзаде около 17 дней продолжалось с подключением к аппарату EKMO. Поскольку период использования этого аппарата составляет 2-3 недели, и учитывая, что после этого срока возможны побочные последствия, вчера около 11 часов было принято решение отключить его от EKMO. Сейчас задействован аппарат искусственной вентиляции легких. Нас радуют рентгеновские снимки, на которых за последнюю неделю видны положительные изменения. Пациент был введен в искусственную кому, и пока мы не думаем выводить его из этого состояния. Возможные бактериальные суперинфекции находятся под контролем, и если в ближайшие 3-5 дней будет наблюдаться поступление кислорода во все органы с помощью легких, и продолжится положительная динамика, то пациент может быть выведен из комы и отключен от аппарата искусственной вентиляции легких. Применяется все необходимое лечение. Говорить о результатах пока, к сожалению, невозможно. Заключения реаниматолога, инфекциониста, пульмонолога и других экспертов обнадеживают. Меры, предпринятые до сегодняшнего дня, могут считаться успешными, однако функции легких проявятся со временем», - сказал он.

Напомним, что 13 июня Бахрам Багирзаде был переведен в отделение реанимации Центрального таможенного госпиталя из больницы, где он ранее лечился от коронавирусной инфекции. Новая компьютерная томография выявила серьезное негативное течение заболевания по сравнению с предыдущим этапом. Было выявлено повреждение более 90% легочной ткани. Несмотря на интенсивное лечение с подключением к аппарату ИВЛ, увеличение сатурации (насыщение крови кислородом) достигнуто не было. В связи с тем, что сатурация в течение дня оставалась в пределах 50%, был проведен консилиум, который решил подключить пациента к аппарату ЭКМО. После этого состояние пациента относительно стабилизировалось, и сатурация повысилась до 95 процентов.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Кямаля Сеидова)