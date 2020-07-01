БАКУ /Trend/ - С завтрашнего дня в Баку не будет полицейских постов, сообщает в среду Trend со ссылкой на МВД.

Таким образом, со 2 июля на улицах и проспектах Баку, за исключением въезда и выезда из города, не будет специальных полицейских постов.

Причина в том, что больше сотрудников будет привлечено на контроль особого карантинного режима, обеспечение интенсивности движение автотранспорта на внутригородских дорогах.

Таким образом, будет усилен контроль над соблюдением требований в закрытых помещениях, в частности, ношением медицинских масок и обязательным соблюдением социальной дистанции.

На улицах и проспектах будет увеличено число пеших патрульных нарядов, а наличие соответствующего разрешения на движение транспортных средств будут устанавливать посредством камер видеонаблюдения.

( Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)