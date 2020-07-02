В Азербайджане продлен срок беспошлинного ввоза медицинских масок и перчаток

БАКУ /Trend/ - Продлен срок освобождения от таможенных пошлин импорта в Азербайджан бахил, стерильных и нестерильных перчаток и медицинских масок (для хирургических операций или процедур) и респираторов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Кабинет министров.

Напомним, что согласно предыдущему постановлению Кабмина № 84 «О внесении изменений в номенклатуру товаров внешнеэкономической деятельности Азербайджана, ставки импортных и экспортных таможенных пошлин», импорт бахил, стерильных и нестерильных перчаток и медицинских масок (для хирургических операций или процедур) и респираторов был освобожден от таможенных пошлин до 1 июля текущего года.

Согласно последним изменениям, срок постановления продлен до 1 сентября.

Отметим, что первое решение об освобождении медицинских масок и перчаток от таможенных пошлин было принято 5 марта.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)