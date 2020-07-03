Шахмар Мовсумов: Ответственность за смерть 235 человек лежит и на нарушителях карантина

БАКУ /Trend/ - Общее мнение людей, специализирующихся в эпидемиологической сфере, заключается в том, что для предотвращения любой эпидемии необходима ее локализация и изоляция.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба сказал помощник Президента Азербайджана по экономическим вопросам Шахмар Мовсумов, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, ответственность за смерть 235 человек в определенной степени лежит и на тех, кто нарушал карантин: "Каждый должен сознавать свою ответственность. Это общенациональная проблема. Необходимо преодолеть ее, не выезжать из города, выезд в регион означает рост инфицирования", - сказал помощник Президента Азербайджана.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)