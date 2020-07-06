Миршахин Агаев заразился коронавирусом
БАКУ /Trend/ - Руководитель телеканала REAL, журналист Миршахин Агаев заразился коронавирусом, сообщает в понедельник Trend.
Заразившийся три дня назад журналист помещен в "Йени клиника", его состояние оценивается как удовлетворительное.
По информации, факт заражения выявился и у одного из членов его семьи. Остальные члены семьи также взяты под контроль.
(Текст: Кямаля Сеидова.)
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