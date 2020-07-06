БАКУ /Trend/ - Руководитель телеканала REAL, журналист Миршахин Агаев заразился коронавирусом, сообщает в понедельник Trend.

Заразившийся три дня назад журналист помещен в "Йени клиника", его состояние оценивается как удовлетворительное.

По информации, факт заражения выявился и у одного из членов его семьи. Остальные члены семьи также взяты под контроль.

(Текст: Кямаля Сеидова.)