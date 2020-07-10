TƏBİB: Вопрос открытия пляжей в Азербайджане остается на рассмотрении
БАКУ /Trend/ - Вопрос, связанный с пляжами, беспокоит всех.
Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказала, завотделом контроля и профилактики болезней TƏBİB Ягут Гараева.
По ее словам, если пляжи будут объявлены открытыми, то наплыв будет большим: "Кого-то впускать, а кого-то нет, неправильно. И здесь могут возникнуть серьезные проблемы. Главная цель - не допустить массового скопление людей. Этот вопрос под контролем, и мы стараемся его решить".
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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