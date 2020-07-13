Кубинские врачи вылетели в Баку для борьбы с COVID-19

Глава МИД Кубы Бруно Родригес сообщил, что страна направила в Азербайджан 115 медицинских специалистов для борьбы с коронавирусом SARS-CoV-2, передает Trend со ссылкой на rg.ru.

"Сегодня в Азербайджан отправляются наших 115 специалистов, которые помогут в борьбе с COVID-19. Бригада поделиться опытом Кубы в противостоянии пандемии", - написал глава внешнеполитического ведомства на своей странице в Twitter.

Всего же на сегодняшний день медицинские специалисты с Острова Свободы находятся более чем в 20 странах мира, помогая бороться с пандемией.