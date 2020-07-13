Адресную соцпомощь в Азербайджане получают более 300 тысяч граждан

БАКУ /Trend/ - В настоящее время в Азербайджане адресную социальную помощь получают более 300 тысяч граждан страны.

Об этом в видеопроекте "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah" сказал замминистра по труду и социальной защите населения Анар Керимов, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, очень важно, чтобы социальные программы были широкого охвата.

Сказав, что этот вопрос особо подчеркивает и Президент Ильхам Алиев, Анар Керимов добавил, что по поручению главы государства в последние месяцы были предприняты дополнительные шаги по повышению доходов представителей уязвимых слоев населения: "Так, если в начале годы адресную социальную помощь получали 70 тысяч семей, то в последнее время их число увеличилось на 15 тысяч, и в настоящее время такую помощь получают более 300 тысяч граждан страны. Это значит, что в среднем, каждая семья получает 225 манатов."

Предлагаем вашему вниманию полную версию видеопроекта "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah":

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)