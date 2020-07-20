Оперативный штаб при Кабинете министров проводит брифинг - Прямая трансляция

БАКУ /Trend/ - Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана проводит брифинг для представителей СМИ, сообщает в понедельник Trend.

На брифинге представители Оперативного штаба отвечают на вопросы журналистов.

В брифинге принимают участие помощник Президента Азербайджана по экономическим вопросам Шахмар Мовсумов, руководитель Аппарата министерства здравоохранения Надир Зейналов и пресс-секретарь Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Ханлар Ханларзаде.

Напомним, что в соответствии с текущей санитарно-эпидемиологической ситуацией ужесточенный карантинный режим в Баку, Джалилабаде, Гяндже, Масаллы, Мингячевире, Сумгайыте, Евлахе, Абшеронском, Бардинском, Геранбойском, Гёкгёльском, Хачмазском, Сиязаньском и Шекинском районах продлен до 06:00 пятого августа 2020 года.