В некоторых странах началась вторая волна заражений - минздрав Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В некоторых странах началась вторая волна эпидемии коронавируса, и для ее предотвращения принимаются новые меры.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал руководитель Аппарата министерства здравоохранения Азербайджана Надир Зейналов, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, меры, принимаемые в Азербайджане на государственном уровне, направлены на предотвращение второй волны.

"Принимая превентивные меры, мы можем предотвратить распространение инфекции. Если соблюдать соответствующие правила, то пандемию можно преодолеть. В противном случае эпидемия может только усилиться. С учетом наступления похолоданий осенью ожидается еще одна волна. Для предотвращения таких случаев следует соблюдать общие правила", - добавил Зейналов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)