В Азербайджане грунтовые воды из метро пошли на полив зеленых насаждений

Баку/Trend/ - Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана и ЗАО «Бакинский метрополитен» начали важный проект, направленный на эффективное использование подземных вод, скапливающихся на территории метрополитена.

Как сообщили Trend в министерстве экологии и природных ресурсов и ЗАО «Бакинский метрополитен», в районе станции метро «Низами» был сделан первый важный шаг в рамках проекта, который предусматривает использование подземных вод в технических целях, в частности, для орошения зеленых насаждений.

Заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, Глава исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов и председатель ЗАО «Бакинского метрополитена» Заур Гусейнов ознакомились с реализацией проекта по эффективному использованию подземных вод.

Отметим, что в рамках проекта соответствующие работы были проведены на отрезке линии метро Nizami-Elmlər Akademiyası, где присутствие грунтовых вод наиболее выражено.

Сообщается, что после того, как специализированная лаборатория Минэкологии и природных ресурсов изучила состав воды и дала положительное заключение, была проведена линия, обеспечивающая транспортировку воды от инженерно-технических сооружений. Подземные воды уже используются для орошения зеленых насаждений в столице. Исследования близятся к завершению в нескольких других районахс столицы, где в метро набирается достаточно грунтовых вод. В этих районах будут приняты аналогичные меры.

Отметим, что 14 апреля в ходе видеоконференции, посвященной социально-экономическим результатам первого квартала 2020 года, Президент Ильхам Алиев, подчеркнув актуальность создания водных запасов и экономного расходования воды в стране, огласил свое решение создать соответствующую комиссию.

Комиссия уже приступила к реализации проектов по нескольким направлениям.

(Автор: Ильхама Исабалаева, Текст: Жаля Гасымова, Редактор: Ровшан Гсусейнов)