В Азербайджане предложено создать рабочую группу по детскому пособию

Баку/Trend/ - Сегодня граждане Азербайджана получают около 20 социальных пособий, девять из которых связаны с социальной защитой детей.

Об этом заявил сегодня на внеочередном заседании Милли Меджлиса Азербайджана председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Муса Гулиев.

Гулиев отметил, что вопрос о детских пособиях обсуждался в правительстве.

По его словам, размер данного пособия в советское время был настолько мал, что его лучше не стоило выплачивать:

«Сегодня более целесообразнее выдавать детское пособие в виде адресной помощи нуждающимся семьям. Мы можем вернуться к выплате детского пособия только на основе адресности. То есть мы можем выдавать детское пособие только детям из малообеспеченных семей. Пусть депутаты создадут рабочую группу, подготовят конкретные предложения. Давайте подсчитаем нагрузку на бюджет и внесем конкретные предложения», - сказал он.

(Автор: Эльчин Мехтиев Текст: Жаля Гасымова, Редактор: Ровшан Гусейнов )