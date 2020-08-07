В Азербайджане 53 тысячам человек назначены пенсии
БАКУ/Trend/ - В этом году в Азербайджане 53 тысячам человек назначены пенсии без их обращения куда-либо.
Как передает в пятницу Trend, об этом заявил сегодня на пресс-конференции министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.
По его словам, в связи с усилением системы индивидуального учета существенно выросли размеры пенсии.
Бабаев сообщил, что до конца следующего года 90 из 132 услуг, предоставляемых Минтруда, станут переведут в электронный формат. Строительство Центра DOST, который охватит Бинагадинский и Наримановский районы, завершится до конца этого года.
(Автор: Ильхама Исабалаева, Текст: Жаля Гасымова, Редактор: Ровшан Гусейнов)
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