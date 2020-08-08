На сегодня открытие метро не обсуждается - Помощник Президента Азербайджана

БАКУ/Trend/ - На сегодня открытие метро не обсуждается.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал помощник Президента Азербайджана по экономическим вопросам Шахмар Мовсумов, сообщает в субботу Trend.

По его словам, согласно мировому опыту, одной из причин роста темпа распространения вируса является то, что люди находятся в движении, поэтому необходимо соблюдать эти запреты. По этим причинам открытие метро сегодня не обсуждается, как и возобновление общественного транспорта в выходные.

Он отметил, что в результате того, что закрытие метро затрудняет перевозку 600 тысяч пассажиров в день, в Баку высокая плотность пассажиропотока.

По его словам, если раньше в гаражах оставались запасные автобусы, то сегодня там не бывает ни одного. Все автобусы отправляются на маршрутные линии.

Он отметил, что два раза в день плотность пассажиропотока резко возрастает. Мовсумов призвал общественность строить свои нерабочие планы так, чтобы не пользоваться автобусами в часы пик.

"Если мы передвинем наши планы на час или два, то серьезно поможем решению проблемы с пассажиропотоком, транспортом и количеством заражений", - подытожил помощник Президента.

(Автор: Асиф Мехман Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)