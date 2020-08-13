Институт образования Азербайджана выдвинул предложения по возобновлению работы школ

БАКУ /Trend/ - Институт образования огласил свои предложения по возобновлению деятельности учебных заведений в следующем учебном году в условиях пандемии COVID-19.

Как сообщает в четверг Trend, Институт с учетом рекомендаций международных организаций, международной практики и анализ показателей различных систем образования предлагает два сценария в связи со следующим учебным годом.

Первый сценарий предусматривает организацию дистанционного обучения. Таким образом, деятельность учебных заведений не возобновляется традиционным способом, меры, введенные в республике в марте-июне 2020 года, остаются в силе, а учебный процесс осуществляется дистанционно.

Второй сценарий предполагает применение смешанной модели обучения (онлайн и в классе). В соответствии с ним поэтапно открываются школы с соблюдением особых условий и дифференцированным подходом, часть материала преподается дистанционно. Строго контролируются внутренние санитарно-эпидемиологические правила и в открывшихся школах рекомендуется обеспечение эпидемиологического контроля, измерение температуры тел учащихся, изоляции и другие меры предосторожности.

Чтобы свести к минимуму риск заражения рекомендуется рассмотреть такие меры, как сокращение школьных дней, учебных часов. В частности, рекомендуется продлить перемены, а студентам - проводить больше времени на открытом воздухе. Также рекомендуется сокращение численности участников групп обучения.

Согласно этому сценарию, рекомендуется частично восстановить деятельность школ и постепенно планировать возврат к традиционному процессу обучения. В сообщении в качестве основных рисков этого сценария отмечается, что даже частичное открытие школ может привести к увеличению числа инфицированных и повторному введению ограничений.

Продолжение министерством образования проектов "Телелуроки" и "Виртуальная школа" считается целесообразным.

Таким образом, на основании указанных сценариев Институт Образования Азербайджана предлагает частичное и поэтапное возобновление обучения в частных и государственных учебных заведениях по отдельным уровням образования в следующей форме:

по дошкольному образованию:

- восстановление деятельности детских садов считается целесообразным лишь в «желтых» зонах, так как дети питаются и спят в одной комнате, что создает большой риск заражения

- привлечение детей к обучению на основе 6-часового (2 дня в неделю по 3 часа) учебного плана, если число учащихся в классах превышает 20 человек, рекомендуется организовать подгруппы.

по общему образованию:

- в связи с пандемией COVID-19 считается невозможной организация учебного процесса в общеобразовательных учреждениях в традиционном порядке (в соответствии с учебным планом). Если будет принято решение о деятельности общеобразовательных учреждений, то возможно применение только адаптированных учебных программ. Организация обучения может осуществляться с учетом особенностей разных уровней образования и возможного влияния деятельности образовательных учреждений на эпидемиологическую ситуацию. В классах одновременно должны находиться не более 20 человек, в случае увеличения этого числа считается целесообразным делить классы на группы.

При применении жестких карантинных мер в случае резкого ухудшения эпидемиологической ситуации деятельность образовательных учреждений следует полностью прекратить.

по профессиональному образованию:

рекомендуется преподаввание материала дистанционно (посредством платформ "Виртуальная школа" и "Телеуроки"), занятия, требующие формирования навыков и практики, должны проводиться с соблюдением соответствующих условий.

по среднеспециальным и высшим учебным заведениям:

- учитывая высокую подвижность и риск заражения среди студентов высших и средних специальных учебных заведений, предлагается продолжить образовательный процесс на данном уровне обучения дистанционно. Рекомендуется разрабатывать учебные пособия и ресурсы для дистанционного обучения в соответствии с существующими программами.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)