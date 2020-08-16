БАКУ /Trend/ - Скончалась мать экс-министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова Изида Фуад гызы Ибрагимбекова.

Как передает Trend, об этом сообщается на странице МИД Азербайджана в "Twitter".

"От имени руководства и сотрудников МИД выражаем глубокие соболезнования в связи с кончиной Изиды Фуад кызы Ибрагимбековой, матери бывшего министра иностранных дел Эльмара Мамедъярова.

Allah rəhmət eləsin!", - говорится в сообщении.