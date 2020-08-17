В министерстве образования Азербайджана новые кадровые назначения
БАКУ /Trend/ - В министерстве образования Азербайджана произошли кадровые назначения.
Как сообщает в понедельник Trend, соответствующий приказ подписал министр образования Эмин Амруллаев.
Согласно приказу, Симузар Фейзуллаева назначена на должность советника министра, Нармина Гусейнова - на должность заведующей отделом по программам развития образования.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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