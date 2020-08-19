Главный инфекционист о вероятности второй волны заражений коронавирусом в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Для того, чтобы в Азербайджане не возникла вторая волна инфицирования, все должны строго соблюдать рекомендации и установленные правила.

Об этом в среду сказал Trend главный инфекционист Азербайджана Джалал Исаев. По его словам, проблема повторной вспышки заболевания тревожит весь мир.

"О второй волне коронавируса говорят не только в Азербайджане, но и во всем мире. Разумеется, если все еще наблюдаются случаи инфицирования, то есть и вероятность их роста. Однако, все зависит от нас самих. Если мы будем соблюдать правила, то этого не произойдет", - сказал Джалал Исаев.

Главный инфекционист также ответил на вопрос о том, почему заболевание может повторно вспыхнуть именно осенью. По его словам, коронавирус устойчив к низкой температуре.

"В это время происходит адаптация организма к окружающей среде, вследствие чего может наблюдаться некоторое ослабление организма. Также благоприятные условия для развития этой болезни может создать обострение осенью других инфекций,ослабляющих организм. Поэтому осень — благоприятное для распространения вируса время года", - сказал Джалал Исаев.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)